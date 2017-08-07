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استقرار أسعار الحديد.. والأسمنت يتراجع بالسوق المحلية اليوم

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استقرار أسعار الحديد.. والأسمنت يتراجع بالسوق المحلية اليوم استقرار أسعار الحديد.. والأسمنت يتراجع بالسوق المحلية اليوم

التحرير

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شهدت الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 7 أغسطس استقرارًا ملحوظا فى السوق المحلية، وسجل حديد عز الأعلى سعرًا بالسوق المحلية اليوم 10900 جنيه للطن، والدخيلة 10900 جنيه للطن، بينما سجل حديد المصريين نحو 10700 جنيه للطن، وبشاى سجل 10650 جنيها للطن، وعطية والمراكبى 10600 جنيه للطن، وعشرى والجيوشي ومصر ستيل  10500 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت تتراجع.. و«المهندس» أعلى سعر

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شهدت أسعار الأسمنت اليوم تراجعًا بالسوق المحلية، إلا أن أسمنت المهندس سجل الأعلى سعرًا بـ825 جنيها للطن.

بينما سجل أسمنت المسلح 775 جنيها للطن، والنصر سجل 730 جنيها للطن، والتعمير والنهضة والصخرة والفاخر سجلت 735 جنيها للطن، والسويس وطرة وحلوان سجلت 765 جنيها للطن.

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التحرير

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