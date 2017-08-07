مصادر بـ«الأوقاف»: منع صلاة الجمعة بـ10 آلاف مسجد بسبب العجز في عدد الأئمة

التحرير

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انتابت حالة من الغضب والاستياء كثيرا من المصلين فى شتى محافظات الجمهورية، خلال الجمعة الماضية، بعدما كلفت وزارة الأوقاف مديرى عموم الأوقاف بالمحافظات بمنع صلاة الجمعة فى المساجد المعتمدة رسميا بالوزارة التى ليس بها أئمة أو خطباء بالمكافأة، الأمر الذى قوبل برفض واستنكار شديد من قبل المصلين، معتبرين غلق المسجد خلال أداء صلاة الجمعة نوعا من الانتهاك لحرمة الصلاة والمسلمين بشكل عام.

حيث كشفت مصادر داخل وزارة الأوقاف، أن الأوقاف لديها عجز شديد فى الأئمة والدعاة، وذلك بالمقارنة بين عدد الأئمة المعينين رسميا بالأوقاف وعدد مساجد الوزارة فى المحافظات.

وأضافت المصادر التى فضلت عدم ذكر أسمائها لـ"التحرير"، أن عدد الأئمة المعينين بوزارة الأوقاف يبلغ ما يعادل 46800، فى حين أن عدد المساجد المعتمدة من قبل الأوقاف والتابعة لها فى محافظات الجمهورية يزيد على 120 ألف مسجد، فضلا عن الزوايا الرسمية، ولكنها لا تقام بها صلاة الجمعة.

وأوضحت المصادر أنه فى البداية لجأت الأوقاف لسد العجز فى الأئمة من أجل محاولة السيطرة على المنابر وغلق الأبواب أمام الإخوان والسلفيين والتيارات المتشددة، إلى فتح الباب للاستعانة بخطباء المكافأة كسلاح للأوقاف فى السيطرة على المنابر، مؤكدين أنه نتيجة لتردى الأوضاع المالية لخطباء المكافأة وتقاضيهم ما يعادل 140 جنيها للخطيب و350 للمتميزين منهم، هجر خطباء المكافأة المنابر بعدما تعسفت الوزارة ضدهم ورفضت تعيينهم سوى 600 إمام وخطيب مكافأة تم تعيينهم من إجمالى ما يعادل 20 خطيب مكافأة.

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وأشارت المصادر إلى أن الوزارة لجأت إلى سد عجز الأئمة، ولعدم هيمنة الإخوان والسلفيين على المنابر في ذات الوقت، خاصة مع اقتراب حلول الذكرى الرابعة لفضى اعتصامى "رابعة والنهضة "، إلى غلق بعض المساجد في أثناء صلاة الجمعة وعدم إقامة شعائر الجمعة بها، وإعادة فتحها بعد صلاة الجمعة، الأمر الذى تسبب فى حالة من غضب المصلين خاصة فى محافظات الصعيد والوجه البحرى فى القرى والأرياف.

وتابعت المصادر: وكلاء مديريات الأوقاف طبقوا قرار منع إقامة صلاة الجمعة فى المساجد التى ليس بها أئمة أو خطباء بالمكافأة من الجمعة الماضية فى شتى محافظات الجمهورية، وأن إجمالى ما تم غلقه من المساجد في ذلك التوقيت ما يزيد على عشرة آلاف مسجد على مستوى الجمهورية.

من جانبه قال الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل أوقاف الجيزة، إن هناك تعليمات مشددة بعدم فتح أى مسجد لصلاة الجمعة إلا وأن يكون به إمام أو خطيب مكافأة أو أزهرى، وأنه فى حالة وجود مساجد بلا أئمة أو خطباء مكافأة، ففى هذه الحالة لا تقام شعائر الجمعة بها حفاظا على المنابر من صعود المتطرفين، ويتم توزيع الأئمة على المساجد المهمة وذات الكثافة السكانية، مؤكدا أن عدد المساجد المعتمدة رسميا بالجيزة يبلغ 4200 مسجد، وأن جميع المساجد بها أئمة أو خطباء مكافأة.

من جهته أكد الشيخ زكريا الخطيب، وكيل أوقاف الشرقية، فى تصريحات له، أن محافظة الشرقية بها 14500 مسجد، مؤكدا أن عدد الأئمة ما يعادل 9600 إمام وخطيب بالمكافأة، الأمر الذى يدفع المديرية إلى غلق قرابة 4500 ما بين مسجد وزاوية، وذلك لعدم وجود أئمة تسد عجز المقارنة بين المساجد والأئمة.