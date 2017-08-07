عامل يقتل طفلًا شاهده في أحضان والدته بشبرا الخيمة

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أقدم عامل في شبرا الخيمة، اليوم الإثنين، على قتل طفل شاهده في أحضان والدته، حتى لا ينفضح أمره.

تلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من أحمد سامي، رئيس مباحث قسم ثانٍ شبرا الخيمة، بتلقيه بلاغ من "يحيى.ذ" 62 عامًا، بالمعاش، بوفاة حفيده الطفل "معاذ.ش البالغ من العمر سنتين، إثر سقوطه من سلم العقار وإصابته بنزيف في الفم.

وأتهم الجد والدته "ه.ع" 30 عامًا، ربة منزل، بالإهمال والتسبب في ذلك، وتبين من تحريات المباحث، أن والد الطفل يعمل خارج البلاد وأن والدته على علاقة غير شرعية بشخص يدعى "م.ص" 28 عامًا، عامل، والذى يتردد عليها بالمسكن مدعياً أنه شقيقها.

وأشارت التحريات إلى أنه أثناء تواجد المتهم بصحبة أم الطفل في "الشقة" يمارسان الرذيلة، طرق الطفل على الباب، فخرج المتهم ليفتح له، ودفعه أمام باب الشقة على السلم، فسقط ولقي مصرعه.

وضبطت الأجهزة الأمن المتهمين "والدة الطفل وعشيقها"، وبمواجهتهما اعترف المتهم الثاني بارتكاب الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.