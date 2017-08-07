أوقاف الدقهلية تطرح صكوك الأضحية

الدقهلية - رامي القناوي:

أعلن الشيخ طه زيادة، وكيل وزارة الأوقاف، بمحافظة الدقهلية، طرح صكوك أضحية عيد الأضحى المبارك، بكافة إدارات ومساجد وزارة الأوقاف بالمحافظة، لذبح الأضاحي وتوزيع لحومها على غير القادرين.

وقال زيادة في تصريحات صجفية، إن المديرية بدأت في طرح الصكوك بسعر 1500 جنيه، للمشاركة في شراء الأضحية، وتوزيع لحومها على الأرامل وغير القادرين، والأيتام، خلال عيد الأضحى المبارك.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف التنبيه على أئمة المساجد ومديري الإدارات، بجمع الصكوك، وتوريد أموالها للمديرية، بإيصالات معتمدة، ووصل متوسط بيع الصكوك حتى الآن،31 بإدارتي المنصورة ونبروه فقط، وجاري جمع الصكوك حتى يوم وقفة عرفة.