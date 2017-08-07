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بالصور.. جامعة أسيوط تستقبل "أتوبيسات" التوعية بالقضايا السكانية

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مصراوي Masrawy

بالصور.. جامعة أسيوط تستقبل "أتوبيسات" التوعية بالقضايا السكانية

02:47 م الإثنين 07 أغسطس 2017

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أسيوط – أسامة صديق:

قال الدكتور عصام زناتى، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، اليوم الثنين، إن الجامعة استقبلت أتوبيس التوعية بالقضايا السكانية.

تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس الجامعة والدكتور ألكسندر بوديروزا ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر.

وأوضح زناتى أن هذه الزيارة تأتى ضمن الاحتفال باليوم العالمي للشباب تحت شعار " شباب لبناء السلام " الذي ينظمه صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة .

يجيئ ذلك ضمن تخصيص حافلات للتوعية بالقضايا السكانية تضم 50 شاباً وفتاة يزورون مراكز الشباب في تسع محافطات.

وبدأت فعاليات "الاتوبيس" من أسوان وتمر بلأقصر وقنا وسوهاج لتستقر بجامعة أسيوط لتستكمل رحلتها إلى محافظات المنيا والاسماعيلية والبحيرة وتختتم أعمالها بالاسكندرية .

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