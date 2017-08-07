إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بالشرقية
إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بالشرقية
02:46 م الإثنين 07 أغسطس 2017
ارشيفية
الشرقية – فاطمة الديب:
أصيب 6 أشخاص، بكدمات وكسور متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم الاثنين؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق أبو حماد – العاشر من رمضان" بمحافظة الشرقية.
تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بالحادث، وإصابة 10 أشخاص بكدمات وكسور متفرقة بأنحاء الجسد.
جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، ونُقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان، والزقازيق الجامعي؛ لتلقي الإسعافات اللازمة.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالشرقية
-
تعطل حركة المرور على طريق الإسماعيلية الصحراوي بسبب حادث تصادم
-
مصرع شخصين وإصابة 6 اخرين في حادث تصادم بالفيوم
-
لخطبة حبيبته من آخر.. انتحار طالب داخل مزرعة دواجن في الشرقية
إعلان
إعلان