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إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بالشرقية

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مصراوي Masrawy

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بالشرقية

02:46 م الإثنين 07 أغسطس 2017

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بالشرقية

ارشيفية

الشرقية – فاطمة الديب:

أصيب 6 أشخاص، بكدمات وكسور متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم الاثنين؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق أبو حماد – العاشر من رمضان" بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بالحادث، وإصابة 10 أشخاص بكدمات وكسور متفرقة بأنحاء الجسد.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، ونُقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان، والزقازيق الجامعي؛ لتلقي الإسعافات اللازمة.

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