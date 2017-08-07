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إصابة اثنين من أمناء الشرطة إثر انقلاب سيارة جنوبي بورسعيد

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مصراوي Masrawy

إصابة اثنين من أمناء الشرطة إثر انقلاب سيارة جنوبي بورسعيد

02:39 م الإثنين 07 أغسطس 2017

إصابة اثنين من أمناء الشرطة إثر انقلاب سيارة جنوبي بورسعيد

مستشفى بورسعيد العام "الأميري

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أصيب اثنين من أمناء الشرطة بمحافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، إثر انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلانها جنوبي المحافظة.

استقبل مستشفى بورسعيد العام "الأميري": محمود رمضان محمود، 37 عامًا، ووافي السيد أحمد، 34 عامًا، مصابين بكسور بالساق وأنحاء متفرقة بالجسم، إثر انقلاب سيارة كانوا يستقلانها بنطاق حي الجنوب.

جارٍ تقديم الإسعافات والعلاج اللازم للمصابين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحري عن ملابسات الحادث.

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