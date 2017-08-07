إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب

أصيب 10 أشخاص، اليوم الإثنين، بكدمات وكسور متفرقة بأنحاء الجسد، إثر انقلاب سيارة يستقلونها على طريق "مصر – إسماعيلية" الصحراوي، بالعاشر من رمضان.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ بالحادث، وإصابة 10 أشخاص بكدمات وكسور متفرقة بأنحاء الجسد.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، ونُقل المصابون إلى مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان، لتلقي الإسعافات اللازمة