أخبار عاجلة

التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالشرقية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالشرقية

02:35 م الإثنين 07 أغسطس 2017

إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالشرقية

اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية

الشرقية – فاطمة الديب

أصيب 10 أشخاص، اليوم الإثنين، بكدمات وكسور متفرقة بأنحاء الجسد، إثر انقلاب سيارة يستقلونها على طريق " – إسماعيلية" الصحراوي، بالعاشر من رمضان.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ بالحادث، وإصابة 10 أشخاص بكدمات وكسور متفرقة بأنحاء الجسد.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، ونُقل المصابون إلى مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان، لتلقي الإسعافات اللازمة

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بالشرقية

    أخبار

  • إصابة 14 شخصًا في انقلاب سيارة أجرة بكفر الشيخ

    أخبار

  • انقلاب سيارة مواد بترولية بطريق فرعي بالسنطة في الغربية

    أخبار

  • لخطبة حبيبته من آخر.. انتحار طالب داخل مزرعة دواجن في الشرقية

    أخبار

إعلان

eb16a8c06e.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري