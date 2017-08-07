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ننشر نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للتعليم الفني في الإسماعيلية

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مصراوي Masrawy

ننشر نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للتعليم الفني في الإسماعيلية

02:33 م الإثنين 07 أغسطس 2017

ننشر نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للتعليم الفني في الإسماعيلية

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

اعتمد اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، تنسيق طلاب التعليم الفني بمدارس المحافظة بمرحلته الثانية والأخيرة.

وطالب محمد مهنى، مدير عام التعليم الفني، الطلاب الراغبين في الالتحاق بمدارس التعليم الفني، بالتسجيل في المدارس في مرحلته الثانية والأخيرة.

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