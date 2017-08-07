ننشر نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للتعليم الفني في الإسماعيلية

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

اعتمد اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، تنسيق طلاب التعليم الفني بمدارس المحافظة بمرحلته الثانية والأخيرة.

وطالب محمد مهنى، مدير عام التعليم الفني، الطلاب الراغبين في الالتحاق بمدارس التعليم الفني، بالتسجيل في المدارس في مرحلته الثانية والأخيرة.