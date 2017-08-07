بالصور.. "ميكانيكي" يُعاقب صبيانه بـ"التذنيب" في الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بالشرقية، اليوم الاثنين، صورًا لطريقة عقاب من جانب أحد اصحاب ورش السيارات لصبيانهم من "الأطفال" بالمدينة الصناعية ببلبيس.

ويظهر بالصور عدد من الأطفال يرفعون أيديهم إلى أعلى ووجوهم تجاه الحائط، وهو ما أثار دهشة واستغراب متابعي مواقع التواصل.

وجار متابعة الواقعة وموافاتكم بالتفاصيل..