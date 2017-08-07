أخبار عاجلة

التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. "ميكانيكي" يُعاقب صبيانه بـ"التذنيب" في الشرقية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. "ميكانيكي" يُعاقب صبيانه بـ"التذنيب" في الشرقية

02:17 م الإثنين 07 أغسطس 2017

الشرقية – فاطمة الديب:

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بالشرقية، اليوم الاثنين، صورًا لطريقة عقاب من جانب أحد اصحاب ورش السيارات لصبيانهم من "الأطفال" بالمدينة الصناعية ببلبيس.

ويظهر بالصور عدد من الأطفال يرفعون أيديهم إلى أعلى ووجوهم تجاه الحائط، وهو ما أثار دهشة واستغراب متابعي مواقع التواصل.

وجار متابعة الواقعة وموافاتكم بالتفاصيل..

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "الوزراء" يخصص قطعة أرض لإقامة سجل مدني في الشرقية

    أخبار

  • انقطاع المياه عن عدة مناطق بالشرقية لـ 7 ساعات غدًا

    أخبار

  • لخطبة حبيبته من آخر.. انتحار طالب داخل مزرعة دواجن في الشرقية

    أخبار

  • مصرع تاجر أسفل عجلات القطار بالشرقية

    أخبار

إعلان

44fa232554.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد

التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد

التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد

التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد

حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة

حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة

5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية"

5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية"