بالصور.. "ميكانيكي" يُعاقب صبيانه بـ"التذنيب" في الشرقية
بالصور.. "ميكانيكي" يُعاقب صبيانه بـ"التذنيب" في الشرقية
02:17 م الإثنين 07 أغسطس 2017
الشرقية – فاطمة الديب:
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بالشرقية، اليوم الاثنين، صورًا لطريقة عقاب من جانب أحد اصحاب ورش السيارات لصبيانهم من "الأطفال" بالمدينة الصناعية ببلبيس.
ويظهر بالصور عدد من الأطفال يرفعون أيديهم إلى أعلى ووجوهم تجاه الحائط، وهو ما أثار دهشة واستغراب متابعي مواقع التواصل.
وجار متابعة الواقعة وموافاتكم بالتفاصيل..
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