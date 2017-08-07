السجن 5 سنوات لـ26 من رابطة "وايت نايتس" بقضية "شغب استاد القاهرة"
السجن 5 سنوات لـ26 من رابطة "وايت نايتس" بقضية "شغب استاد القاهرة"
02:57 م الإثنين 07 أغسطس 2017
السجن 5 سنوات لـ26 من رابطة الوايت نايتس
كتب - محمود السعيد:
قضت محكمة جنح مدينة نصر ثان، بمعاقبة 26 متهماَ من أعضاء رابطة مشجعي نادي الزمالك "وايت نايتس" غيابياً، بالحبس 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم، لاتهامهم في أحداث الشغب التي شهدها استاد القاهرة في مباراة مصر وتونس الودية والتي فازت بها مصر، استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا 2017.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية المقيدة برقم 3295 لسنة 2017 ارتكاب جرائم تولي قيادة جماعة أولتراس زملكاوي، والترويج لأفكار تلك الجماعة ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة اعمالها، وحيازة واحراز مفرقعات "شماريخ"، استعمال مفرقعات من شأنها تهديد حياة الاشخاص وتعريضها للخطر ونتج عنه اصابات.
وقالت التحقيقات، أن الجماهير التابعة لرابطة ألتراس نادي الزمالك اقتحمت مدرجات استاد القاهرة لحضور مباراة مصر وتونس الودية استعدادا لكأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون، كما اعتدى ألتراس الزمالك على عدد من الجماهير.
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