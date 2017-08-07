إصابة 5 أشخاص في انفجار أسطوانة غاز بالهرم

كتب - محمد شعبان:

أصيب إمام مسجد وزوجته وابنتهما، واثنين من أبنائها بحروق متفرقة بالجسم، اليوم الاثنين؛ إثر انفجار أسطوانة غاز داخل شقة بمنطقة الهرم.

تلقى اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إخطاراً من مساعده لقطاع الغرب اللواء إسماعيل رجب، بوقوع انفجار بعزبة الباجور.

انتقل على الفور العميد إبراهيم المليجي، مأمور قسم الهرم، إلى محل البلاغ، وتبين أنه أثناء إعداد ربة منزل لأكواب الشاي بعد وجبة الإفطار، حدث تسرب غاز أدى لانفجار أسطوانة تزن 5 كجم.

وأسفر الانفجار عن إصابة عزوز عبد الجليل، إمام مسجد، وزوجته وابنتهما "سارة" واثنين من أطفالها بحروق تتراوح ما بين 50 -60 %، وتم نقلهم إلى مستشفى الهرم.

وانتقل قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث بقيادة اللواء هاني سعيد، وتم السيطرة على الحريق داخل الشقة التي تقع بالطابق الثاني بعقار يقع بشارع عبد الحميد البطران.