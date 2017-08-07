أخبار عاجلة

التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

انتداب الطب الشرعي لجثة عثر عليها داخل "أكياس" بالوراق

Google+ Print

مصراوي Masrawy

انتداب الطب الشرعي لجثة عثر عليها داخل "أكياس" بالوراق

02:22 م الإثنين 07 أغسطس 2017

كتب –صابر المحلاوي:
أمرت نيابة شمال الجيزة، برئاسة المستشار بدر مروان، اليوم الاثنين، بانتداب الطب الشرعي؛ لبيان سبب وفاة جثة عثر عليها متقطعة وموضوعة داخل "شنط بلاستيك" بشارع في الوراق.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف غموض وملابسات الحادث، والاستعلام عن بلاغات المتغيبين في الفترة الأخيرة للتوصل إلى هوية الجثة.
كان قسم شرطة الوراق تلقى بلاغاً بالعثور على جثة ملقاة بأحد الشوارع داخل أكياس بلاستيكية.

وناقش رجال مباحث الجيزة، عددًا من شهود العيان لمحاولة التوصل إلى ملابسات العثور على جثة لرجل في العقد الرابع من عمره، مجهولة الهوية بشارع ترعة السواحل بمنطقة الوراق، كما يواصل رجال المباحث من تحرياتهم للتوصل إلى هوية المجني عليه.

وكان العقيد عمرو حافظ مأمور قسم شرطة الوراق تلقى بلاغًا بالعثور على جثة ملقاة بأحد الشوارع داخل أكياس بلاستيكية.
وانتقل الرائد هاني مندور رئيس المباحث إلى محل البلاغ، وجار إجراء التحريات للوقوف على الحادث وكشف غموضه وملابساته، تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء هشام العراقي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • العثور على جثة داخل حقائب بلاستيكية بالوراق

    أخبار

  • مصرع طالب سقط من الطابق الرابع في الوراق

    أخبار

  • كيف قتل "الصبي الخائن" كوافيرة أرض اللواء "في عز الفجر"؟

    أخبار

  • كر وفر بين الأمن وأهالي جزيرة الوراق في حملة لإزالة التعديات

    أخبار

إعلان

3f6402847a.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
حوادث الدهس الإرهابية في أوروبا (تسلسل زمني)

حوادث الدهس الإرهابية في أوروبا (تسلسل زمني)

8 الصبح - متصل : سواقة السيدات مش بتعمل حوادث عشان الرجالة بتتفادها فى الطريق

8 الصبح - متصل : سواقة السيدات مش بتعمل حوادث عشان الرجالة بتتفادها فى الطريق

مساء dmc - رئيس قسم الاجتماع بجامعة جنوب الوادي : القانون هو السبب في زيادة حوادث الثأر في صعيد مصر

مساء dmc - رئيس قسم الاجتماع بجامعة جنوب الوادي : القانون هو السبب في زيادة حوادث الثأر في صعيد مصر

الأحكام السابقة في حوادث القطارات: براءة وعقوبات مُخففة.. ماذا بعد؟

الأحكام السابقة في حوادث القطارات: براءة وعقوبات مُخففة.. ماذا بعد؟