انتداب الطب الشرعي لجثة عثر عليها داخل "أكياس" بالوراق

كتب –صابر المحلاوي:

أمرت نيابة حوادث شمال الجيزة، برئاسة المستشار بدر مروان، اليوم الاثنين، بانتداب الطب الشرعي؛ لبيان سبب وفاة جثة عثر عليها متقطعة وموضوعة داخل "شنط بلاستيك" بشارع في الوراق.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف غموض وملابسات الحادث، والاستعلام عن بلاغات المتغيبين في الفترة الأخيرة للتوصل إلى هوية الجثة.

كان قسم شرطة الوراق تلقى بلاغاً بالعثور على جثة ملقاة بأحد الشوارع داخل أكياس بلاستيكية.

وناقش رجال مباحث الجيزة، عددًا من شهود العيان لمحاولة التوصل إلى ملابسات العثور على جثة لرجل في العقد الرابع من عمره، مجهولة الهوية بشارع ترعة السواحل بمنطقة الوراق، كما يواصل رجال المباحث من تحرياتهم للتوصل إلى هوية المجني عليه.

وكان العقيد عمرو حافظ مأمور قسم شرطة الوراق تلقى بلاغًا بالعثور على جثة ملقاة بأحد الشوارع داخل أكياس بلاستيكية.

وانتقل الرائد هاني مندور رئيس المباحث إلى محل البلاغ، وجار إجراء التحريات للوقوف على الحادث وكشف غموضه وملابساته، تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء هشام العراقي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وتولت النيابة العامة التحقيق.