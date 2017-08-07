النيابة تأمر بالتحفظ على سلاح ضابط استخدمه في مشاجرة بالهرم

كتب –صابر المحلاوي:

أمرت نيابة جنوب الجيزة الكلية، برئاسة المستشار عبد الحميد الجرف، رئيس النيابة، اليوم الاثنين، بالتحفظ على السلاح الميري المستخدم في واقعة إطلاق ضابط شرطة بمديرية أمن الجيزة، على سيارة مواطن أمام "كايرو مول" بشارع الهرم، عقب نشوب مشاجرة بينهما على ركن السيارة.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وطلبت الاستماع لأقوال الشهود للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن مشادة كلامية نشبت بين ضابط ومواطن أمام "كايو مول" بسبب الخلاف على ركن كل منهما لسيارته، وتطور الأمر سريعًا إلى مشاجرة أطلق على أثرها الضابط عدة أعيرة نارية باتجاه المواطن وسيارته، ما أسفر عن إحداث تلفيات بالسيارة وتهشم الزجاج الخلفي.

وقال أحد شهود العيان، إن الضابط أطلق عيارًا ناريًا باتجاه إطار سيارة المواطن، كما أحدث تلفيات بها، وهشم زجاجها، وأبلغ الأهالي الشرطة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.