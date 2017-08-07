14 أكتوبر.. الحكم على 14 متهماً بقضية "قطع طريق أسيوط"
14 أكتوبر.. الحكم على 14 متهماً بقضية "قطع طريق أسيوط"
01:52 م الإثنين 07 أغسطس 2017
محكمة جنايات الجيزة
كتب- أحمد أبو النجا:
حجزت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الاثنين، أولى جلسات محاكمة 14 متهماً في واقعة قطع طريق أسيوط، بدائرة مركز شرطة الحوامدية، لجلسة 14 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد النجدي وَعبدالرحمن صفوت الحسيني، وأحمد عبدالحكم.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم التجمهر وترويع الآمنين وقطع الطريق، وسيُحاكم 11 متهما حضوريا، بينما تكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط 3 هاربين.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
اليوم.. إعادة إجراءات محاكمة المتهم رقم 90 بـ"أحداث مجلس الوزراء"
-
الجنايات تنظر أولى جلسات إعادة محاكمة طارق النهري في "أحداث مجلس الوزراء"
-
تحديد جلسة 7 سبتمبر المقبل للحكم في "رشوة وزارة الزراعة"
-
تأجيل إعادة محاكمة "مرسي" و21 آخرين بقضية "التخابر مع حماس" لـ 10
إعلان
إعلان