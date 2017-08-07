14 أكتوبر.. الحكم على 14 متهماً بقضية "قطع طريق أسيوط"

كتب- أحمد أبو النجا:

حجزت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الاثنين، أولى جلسات محاكمة 14 متهماً في واقعة قطع طريق أسيوط، بدائرة مركز شرطة الحوامدية، لجلسة 14 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد النجدي وَعبدالرحمن صفوت الحسيني، وأحمد عبدالحكم.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم التجمهر وترويع الآمنين وقطع الطريق، وسيُحاكم 11 متهما حضوريا، بينما تكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط 3 هاربين.