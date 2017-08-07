تأجيل إعادة محاكمة متهم من "ألتراس أهلاوي" في أحداث الصالة المغطاة
تأجيل إعادة محاكمة متهم من "ألتراس أهلاوي" في أحداث الصالة المغطاة
01:49 م الإثنين 07 أغسطس 2017
كتب- أحمد أبو النجا:
أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إعادة محاكمة المتهم محمود شوقي محمود أحد أعضاء "ألتراس أهلاوي"، المتهم بالاشتراك في إضرام النيران في الصالة المغطاة بمقر النادي الأهلي في القضية رقم 15567 لسنة 2014 جنايات قصر النيل، لجلسة 12 اكتوبر المقبل.
وجاء قرار التأجيل لحضور المتهم من محبسه.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي، وعبدالرحمن صفوت الحسيني.
كانت المحكمة نظرت القضية في 10 يونيو الماضي وأصدرت أحكامًا غيابية على 10 متهمين حيث عاقبت 7 متهمين بالسجن المؤبد و3 آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات وتقدم متهم بطلب إعادة إجراءات محاكمته والتي صدر فيها القرار المتقدم .
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