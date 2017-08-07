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ضبط كيلو وربع حشيش بحوزة عاطل بالزاوية الحمراء

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مصراوي Masrawy

ضبط كيلو وربع حشيش بحوزة عاطل بالزاوية الحمراء

01:43 م الإثنين 07 أغسطس 2017

ضبط كيلو وربع حشيش بحوزة عاطل بالزاوية الحمراء

القبض على عاطل لإتجاره في المخدرات

كتب – فتحي سليمان:

ألقت الاجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على عاطل لإتجاره في المخدرات وبحوزته كيلو وربع حشيش بمنطقة الزاوية الحمراء.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء مفادها أن "حسين ف ." 23 سنة ،عاطل، يزاول نشاطا غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذ من دائرة القسم مكانا لتجارته الغير مشروعة .

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطه حال تواجده بمسكنه وضبط بحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 1.250 كيلو جرام، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد عبدالعال مدير أمن القاهرة للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

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