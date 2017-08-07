المجر تقرر إدخال التعليم العسكري الالزامي في المدارس

بودابست - (د ب أ):

قال مسؤول مجري لصحيفة "ماجيار ايدوك" اليومية، في عددها الصادر اليوم الاثنين، إن الحكومة المحافظة في المجر تعتزم إدخال التعليم العسكري الالزامي في المدارس، ولكن ليس عوضا عن التربية البدنية.

وقال وزير الدولة للتعليم، زولتان ماروزا للصحيفة إن "التعليم الوطني والعسكري" يتعلق "بالمحتوى وبمفهوم الحياة، مثل الذي يمكن أن يقدمه التاريخ والجغرافيا".

وكانت حكومة رئيس الوزراء، فيكتور أوربان، قررت في أواخر تموز/يوليو الماضي، إضافة المحتوى العسكري إلى التربية البدنية.

وتسبب الاجراء في إثارة انتقادات من جانب اتحادات المعلمين والآباء والأمهات القلقين من أن يتم إضفاء الطابع العسكري على المدارس. كما أن التخطيط لاقامة نحو 200 من ساحات الرماية حيث يمكن للشباب أن يحصلوا على التدريب، أدى إلى زيادة المخاوف.

ويشار إلى أن التعليم العسكري يتم عرضه كمادة اختيارية في بعض المدارس.

ويتولى أوربان ذو التوجه القومي السلطة منذ عام 2010، بعد فترة ولاية سابقة له خلال الفترة بين 1998 و2002. ويتهمه خصومه بالمحسوبية والممارسات الاستبدادية على نحو متزايد، بهدف عرقلة المعارضة.