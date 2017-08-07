كوريا الشمالية تستبعد التفاوض على برنامجها للأسلحة النووية
كوريا الشمالية تستبعد التفاوض على برنامجها للأسلحة النووية
03:00 م الإثنين 07 أغسطس 2017
كوريا الشمالية
مانيلا - (د ب أ):
أكدت كوريا الشمالية اليوم الاثنين، أنها لن تتفاوض "تحت أي ظرف" على برنامجها للأسلحة النووية، واتهمت الولايات المتحدة بدفع الوضع في شبه الجزيرة الكورية إلى "الحد الأقصى".
وقال وزير الخارجية الكوري الشمالي ري يونج هو أمام أكبر منتدى أمني آسيوي، والمنعقد في مانيلا، :"لن نضع تحت أي ظرف من الظروف الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية على طاولة تفاوض".
وأضاف :"لن نحيد ولو قيد أنملة عن طريق تعزيز قواتنا النووية التي اخترناها بأنفسنا إلا إذا تم القضاء بشكل أساسي على السياسة العدائية الأمريكية وتهديدها النووي لكوريا الشمالية".
واتهم ري واشنطن بأنها تخلق ظروفا تجد فيها كوريا الشمالية نفسها مضطرة للدفاع عن نفسها، وأضاف :"بسبب طغيان الولايات المتحدة، يتجه الوضع في شبه الجزيرة الكورية إلى الحد الأقصى، مع استمرار متزايد لخطر اندلاع صراع".
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