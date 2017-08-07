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أستراليا تعثر على طائرة عسكرية أمريكية مفقودة قبالة ساحلها الشمالي

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مصراوي Masrawy

أستراليا تعثر على طائرة عسكرية أمريكية مفقودة قبالة ساحلها الشمالي

02:56 م الإثنين 07 أغسطس 2017

أستراليا تعثر على طائرة عسكرية أمريكية مفقودة قبالة ساحلها الشمالي

كانبرا - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الدفاع الأسترالية أن سفينة بحث حددت موقع طائرة عسكرية أمريكية تحطمت قبالة الساحل الشمالي الشرقي للبلاد في مطلع الأسبوع، وأسفر عن اختفاء ثلاثة من مشاة البحرية الأمريكية.

وقالت وزيرة الدفاع الأسترالية ماريس بين - في بيان أوردته قناة (سكاي نيوز) اليوم /الاثنين/ - "إن البحرية ستجري عمليات تحت البحر بمركبات يجري التحكم فيها عن بعد قبل أن تدرس إرسال غواصين".

كانت قوات مشاة البحرية الأمريكية قد علقت عملية البحث عن ثلاثة من أفرادها بعدما تحطمت طائرتهم إم.في-22 أوسبري خلال طلعة دورية يوم السبت.

وقالت "إن الطائرة أقلعت من السفينة الهجومية البرمائية بونهوم ريتشارد وكانت في طلعة دورية عندما تحطمت. وتم إنقاذ 23 من أفراد طاقم الطائرة".

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