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جيش جنوب السودان يسيطر على معقل للمتمردين بالقرب من الحدود الإثيوبية

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مصراوي Masrawy

جيش جنوب السودان يسيطر على معقل للمتمردين بالقرب من الحدود الإثيوبية

02:52 م الإثنين 07 أغسطس 2017

جيش جنوب السودان يسيطر على معقل للمتمردين بالقرب من الحدود الإثيوبية

جوبا - (د ب أ):
أعلن جيش جنوب السودان ومتمردون اليوم الاثنين أن الجيش سيطر على معقل رئيسي للمتمردين بالقرب من الحدود الأثيوبية.

وقال المتحدث باسم الجيش لول رواي كوانج لوكالة الأنباء الألمانية، إن الجيش يسيطر حاليا على باجاك، حيث مقر المتمردين بقيادة نائب الرئيس السابق ريك مشار.

وقال المتحدث باسم المتمردين بول جابريل لام إن المتمردين أجروا "انسحابا تكتيكيا" من البلدة عقب أن تعرضت لهجوم أمس الأحد.

وأضاف: "أدركنا أن القتال سوف يكون مكلفا بالنسبة للمدنيين والقوات على الأرض".

وقال كوانج إن هناك قتلى ومصابين في الجانبين، ولكنه لم يفصح عن أعداد محددة.

وتردد أن الالاف من الأشخاص فروا من المنطقة عقب أن شنت هجوما لاستعادة السيطرة على المنطقة من أيدى المتمردين.

ويشار إلى أن جنوب السودان يشهد صراعا مسلحا منذ تصاعد الخلاف بين الرئيس سلفا كير ومشار في أواخر عام 2013، أسفر عن مقتل عشرات الالاف ونزوح 8ر2 مليون شخص .

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