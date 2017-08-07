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العاهل الأردني يؤكد دعمه الكامل للشعب الفلسطيني

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مصراوي Masrawy

العاهل الأردني يؤكد دعمه الكامل للشعب الفلسطيني

02:41 م الإثنين 07 أغسطس 2017

العاهل الأردني يؤكد دعمه الكامل للشعب الفلسطيني

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

رام الله - (د ب أ):
أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الاثنين، دعمه الكامل للشعب الفلسطيني وقيادته برئاسة الرئيس محمود عباس ، بحسب ما أعلنت الرئاسة الفلسطينية.

ووصف الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة ، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" عقب لقاء الملك الأردني وعباس في مدينة رام الله في الضفة الغربية، زيارة العاهل الأردني بـ "الهامة".

وقال أبو ردينة إن الزيارة "تأتي استمراراً لسياسة التنسيق والتشاور المستمر بين الرئيس وشقيقه الملك عبد الله الثاني لمواجهة التحديات كافة في العديد من القضايا التي تهم البلدين على قاعدة العمل العربي المشترك، الذي تجسد في القمة العربية الأخيرة التي عقدت في البحر الميت" في نهاية مارس الماضي.

وذكر أبو ردينة أن عباس "ثمن الجهود الكبيرة التي يقوم بها الملك عبد الله الثاني في خدمة القضية الفلسطينية، سواء في المسجد الأقصى المبارك، أو طرح القضية الفلسطينية والدفاع عنها في المحافل الدولية كافة".

وكان العاهل الأردني وصل رام الله على متن مروحية عسكرية أردنية في زيارة استمرت نحو ساعتين اجتمع خلالها مع عباس لبحث تطورات الأوضاع في شرق القدس عقب موجة التوتر الأخيرة مع إسرائيل الشهر الماضي.

وهذه هي الزيارة الخامسة للعاهل الاردني إلى الأراضي الفلسطينية، وكانت آخر زيارة له عام 2012.

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