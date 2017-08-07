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خلية أزمة فلسطينية أردنية لبحث ملفي القدس وعملية السلام

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مصراوي Masrawy

خلية أزمة فلسطينية أردنية لبحث ملفي القدس وعملية السلام

02:31 م الإثنين 07 أغسطس 2017

خلية أزمة فلسطينية أردنية لبحث ملفي القدس وعملية السلام

رام الله- (أ ش أ):

قال رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني اليوم الاثنين: "إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وملك الأردن عبدالله الثاني اتفقا على تشكيل خلية أزمة فلسطينية أردنية لتقييم ما جرى وبحث ما قد يجري بخصوص ملفي القدس وعملية السلام".

وأضاف المالكي ، في تصريحات للصحفيين ، "أن وفدا أمريكيا سيزور المنطقة خلال الأيام المقبلة ، وأن الجانبين قاما بتنسيق المواقف من أجل التعامل معه"، واصفا الزيارة بأنها كانت مهمة ومثمرة حيث بحثت عدة ملفات منها ما جرى في القدس وتقييمه ومواجهة أي مخاطر أخرى مقبلة قد تحدق بالمدينة.

وكان العاهل الأردني قد أكد أمس الأحد أن مستقبل القضية الفلسطينية "على المحك"، وأن الوصول إلى حل سلمي للنزاع بين إسرائيل والفلسطينيين "يزداد صعوبة".

وقال: "إنه لولا الوصاية الهاشمية وصمود المقدسيين لضاعت المقدسات منذ سنوات ونحاول كل جهدنا لتحمل مسؤولياتنا" .. مضيفا : إن نجاحنا يتطلب الموقف الواحد مع الأشقاء الفلسطينيين حتى لا تضعف قضيتنا ونتمكن من الحفاظ على حقوقنا".

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مصراوي Masrawy

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