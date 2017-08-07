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قتيلان بالجيش السوري بعد انفجار في مستودع ذخيرة وسط حلب

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مصراوي Masrawy

قتيلان بالجيش السوري بعد انفجار في مستودع ذخيرة وسط حلب

02:31 م الإثنين 07 أغسطس 2017

قتيلان بالجيش السوري بعد انفجار في مستودع ذخيرة وسط حلب

الجيش السوري

دمشق - (د ب أ):
قتل عنصران من الجيش السوري وأصيب العشرات بجروح نتيجة انفجار داخل مستودع ذخيرة في ثكنة عسكرية وسط مدينة حلب.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من الجيش السوري لوكالة الأنباء الألمانية، إن انفجارا وقع ظهر اليوم في مستودع ذخيرة داخل ثكنة طارق بن زياد العسكرية التابعة للجيش السوري في حي السبيل وسط مدينة حلب.

ولفتت المصادر إلى أن الانفجار "تسبب بمقتل عنصرين اثنين وفقدان ثالث وإصابة العشرات بجروح وانهيار عدد من المباني داخل الثكنة العسكرية".

وأفادت المصادر "بإصابة 16 عنصرا من فوج الإطفاء والدفاع المدني الذين حضروا إلى مكان الانفجار لإطفاء الحرائق وإزالة الأنقاض بحثا عن ناجين محتملين".

واستبعدت المصادر أن يكون التفجير ناجم عن عمل إرهابي ، مرجحة أن يكون الانفجار وقع بسبب خلل فني أو ماس كهربائي داخل الثكنة.

ويأتي هذا الحادث بعد نحو شهر على انفجار مماثل وقع في مستودع ذخيرة داخل مبنى فرع حزب البعث الحاكم بحلب وتسبب وقتها بمقتل شخص على الأقل وإصابة آخرين.

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