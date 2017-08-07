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خبراء صينيون: العقوبات لن توقف البرنامج النووي لكوريا الشمالية

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مصراوي Masrawy

خبراء صينيون: العقوبات لن توقف البرنامج النووي لكوريا الشمالية

02:30 م الإثنين 07 أغسطس 2017

خبراء صينيون: العقوبات لن توقف البرنامج النووي لكوريا الشمالية

أرشيفية

بكين - (د ب أ):

اتفق معلقون صينيون اليوم الاثنين على أن العقوبات لن توقف عن مواصلة تطوير أسلحتها النووية.

قال خبير في بكين لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم الاثنين " لقد أظهروا ذلك بوضوح" مضيفا " تحت أي ظروف، لن تتخلى كوريا الشمالية عن الأسلحة النووية".

وقال زهانج ليانجوي، البروفيسور في معهد الدراسة الاستراتيجية الدولية فى كلية الحزب المركزية التابعة للحزب الشيوعي الصيني إنه من الصعب تحديد مدى النفوذ الذي تمارسه الصين على كوريا الشمالية.

وأوضح أن " الصين تمد كوريا الشمالية بكمية كبيرة من النفط" ولكن واردات النفط لم يكن لها تأثير بالنسبة للعقوبات التي تمت الموافقة عليها بالإجماع بمجلس الأمن الدولي بحق بيونجيانج أمس الأول السبت".

وقال كاي جيان وهو خبير في العلاقات بين الصين وكوريا الشمالية في جامعة فودان بشنغهاي إن العقوبات مجرد" إيماءة" حيث أن كوريا الشمالية لن تتخلى مطلقا عن أسلحتها النووية.

وأضاف" كوريا الشمالية تدافع عن نفسها من خلال تطوير الأسلحة النووية. وحدث هذا بالنسبة لباكستان والهند، وهو ما لم نتحدث عنه صراحة لكنه حدث مع ذلك في ظل رضوخ له.وقد يكون نفس الحال بالنسبة لكوريا الشمالية".

وجاء في تعليق بالصحيفة الرسمية للحزب الشيوعي أن مسؤولية حل هذه القضية تقع على عاتق جميع الأطراف، وأبرزها الولايات المتحدة الأمريكية".

وأشار التعليق الذي نشر في صحيفة بيبولز ديلي في طبعتها الخارجية إلى أن المشكلة الرئيسية "هي التناقض بين كوريا الشمالية وأمريكا، وهي مسألة أمنية".

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مصراوي Masrawy

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