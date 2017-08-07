نائبة: السيسى تحدث عن الشباب ١٧ مرة خلال كلمته بعيد العلم

كتب- أحمد علي:

قالت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، إن الرئيس السيسى حرص أن يذكر كلمة الشباب 17 مرة، ويربطها دائما بكلمة التنمية، خلال كلمته فى عيد علماء مصر الذى كرم فيه الفائزين بجوائز النيل، وجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية والدولة للتفوق، وأوائل الجامعات والثانوية العامة والدبلومات الفنية ومنحهم أنواط الامتياز.

وأضافت فى تصريح للمحررين البرلمانيين، أن الرئيس حريص على وضع الشباب موضع المسؤولية وموضع صناعة القرار وتأكيدا لذلك فقط أصدر قرارا بإنشاء المدينة المصرية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بالعاصمة الإدارية الجديدة، إيمانا منه بأن مستقبل مصر فى يد الشباب ونجاح العاصمة الإدارية الجديدة سيكون على يد الشباب.

وأوضحت فهيم، أنه على مر العصور لم نجد رئيسا يهتم بالشباب ويجلسهم بجواره ويجعلهم شركاء فى صناعة القرار السياسي ويشورهم فى القرارات الخطيرة سوى الرئيس السيسي.

وطالبت فايقة فهيم، الشباب الاستفادة من هذه الحفاوة الرئاسية وبذل الجهد وتحمل المسؤولية والحفاظ على أرض الوطن وحماية مصر من كل سوء.​