هيكل: مصر لديها تحفظ على إدارة الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما 02:50 م الإثنين 07 أغسطس 2017

النائب أسامة هيكل رئيس الثقافة والإعلام

كتب- أحمد علي: قال النائب أسامة هيكل، رئيس الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن الوفد البرلماني الذي اجتمع مع القائم بأعمال السفير الأمريكي، توماس جولد برجر، بمقر مجلس النواب أبلغه اعتراض مصر الشديد، علي البيانات التحذيرية التي يتم إصدارها من الولايات المتحدة بشأن زيارة مصر، خصوصا مع تحسن العلاقات بين البلدين مع الإدارة الأمريكية الجديدة، المتمثلة في الرئيس دونالد ترامب، وزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، له عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.وأضاف هيكل، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الإثنين، عقب انتهاء لقاء القائم بأعمال السفير الأمريكي، أن مصر كان لديها تحفظ علي إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، و "توقعنا تحسن الأمور بعد رحيله، ولكننا فوجئنا بعد صدور التحذير الأخير"، بـ"اننا لسه ماشين علي قديمه".الجدير بالذكر، أن اللقاء، الذي ترأسه النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، حضره كلا من: النائبة داليا يوسف، والنائبة آمنه نصير، والنائب طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، والنائبة إنجي فهيم والنائب محمد السلاب، والنائبة ياسمين أبو طالب.​

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