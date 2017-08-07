تعرف على موعد إرسال القوائم النهاية للمقبولين من طلاب المرحلة الأولى والثانية للجامعات

كتبت- داليا شبل:

قال الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه من المقرر أن ترسل الوزارة النتائج النهاية لترشيحات طلاب المرحلتين الأولى والثانية إلى رؤساء الجامعات بنهاية الأسبوع الجاري.

وأضاف عبد الغفار - في تصريحات خاصة- لمصراوي - أن الوزارة سترسل نسخة إلكترونية "أون لاين" تتضمن أسماء الطلاب المقبولين بكافة الكليات.

وتابع المستشار الإعلامي لوزارة التعليم العالي، أنه بمجرد وصول القوائم النهاية لرؤساء الجامعات، سيكون متاح للطلاب بداية من الأسبوع القادم التوجه ببطاقات الترشيح الخاصة بهم وكافة الأوراق المطلوبة إلى الكلية و الجامعة المرشح لها.

وكانت وزارة التعليم العالي قد أعلنت صباح اليوم -في بيان صحفي- عن الانتهاء من نتائج تحويلات الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية على موقع التنسيق الإلكتروني.

وأوضحت الوزارة أنه تم قبول تحويل 90% من إجمالى الطلاب المتقدمين للتحويل المناظر وغير المناظر فى ضوء القواعد التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات ومراعاة الطاقة الاستيعابية القصوى للكليات بالجامعات المختلفة مراعاة للصالح العام للطلاب.

وأشارت الوزارة، إلى أنه يمكن للطلاب الدخول على الموقع الإلكتروني للتنسيق لمعرفة نتائج التحويلات وطبع بطاقة الترشيح الخاصة بهم.