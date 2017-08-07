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تعرف على الأوراق المطلوبة لـ"التقديم" في الكليات الأسبوع المقبل

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مصراوي Masrawy

تعرف على الأوراق المطلوبة لـ"التقديم" في الكليات الأسبوع المقبل

02:41 م الإثنين 07 أغسطس 2017

كتبت- داليا شبل:
قال الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لمصراوي، إنه بعد الانتهاء من أعمال تحويلات طلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق القبول بالجامعات، والتي تم إعلان نتائجها صباح اليوم الإثنين، سيكون متاح للطلاب التقدم إلى الكليات والجامعات التي تم قبولهم بها، بداية من الأسبوع المقبل، وذلك لتسجيل أوراقهم بالجامعة.

وينشر "مصراوي"، الأوراق المطلوبة للتقدم إلى الكليات أو المعاهد المرشح لها الطالب وهى:

- بطاقة الترشيح التي حصل عليها الطالب من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.
- استمارة النجاح الخاصة بالطالب

- نسخة من شهادة الميلاد الأصلية للطالب.
- 6 صور شخصية.
- شهادة التفوق الرياضي للطلاب الحاصلين على الحافز الرياضي.
- نموذج 2 جند للطلاب الذكور.

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مصراوي Masrawy

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