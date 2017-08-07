وزير الإسكان: 3 آلاف "حاجز" في اليوم الأول لأراضي القرعة



كتبت- ندى الخولي:

صرح مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك 3062 حاجزًا دفعوا مقدمات الحجز في اليوم الأول (أمس الأحد 6/8/2017) لدفع مقدمات حجز 24024 قطعة أرض إسكان اجتماعي، ومتميز، وأكثر تميزًا، تم طرحها بنظام القرعة العلنية، في 19 مدينة جديدة، بينما تم سحب 83270 كراسة شروط في 6 أيام.

وقال مدبولي: إن 2383 حاجزًا دفعوا مقدمات لحجز أراضي الإسكان الاجتماعي، وتم سحب 59987 كراسة شروط، بينما دفع 632 حاجزًا مقدمات حجز أراضي الإسكان المتميز، وتم سحب 19187 كراسة شروط، بالإضافة إلى دفع 47 حاجزًا لمقدمات حجز أراضي الإسكان الأكثر تميزًا، وتم سحب 4096 كراسة شروط.

وأضاف مدبولي، أن تقديم استمارة البيانات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات والمحدد بها أسعار الأراضى لحجز قطعة الأرض مستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 29/8/2017، في الفترة من الساعة 3 عصراً وحتى الساعة 5 مساءً بفروع بنك التعمير والإسكان، محذرًا من التعامل مع أى جهات أو أفراد خارج فروع البنك.