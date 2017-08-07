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مدبولي: مشروع "المحروسة" في مرحلة التشطيبات النهائية لخدمة سكان المناطق غير الآمنة

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مصراوي Masrawy

مدبولي: مشروع "المحروسة" في مرحلة التشطيبات النهائية لخدمة سكان المناطق غير الآمنة

02:12 م الإثنين 07 أغسطس 2017

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إعادة الألبوم

حي الهرم يشن ينظم حملات مكبرة تستهدف التعديات على محطات الكهرباء بهضبة الأهرام

الألبوم التالى

حي الهرم يشن ينظم حملات مكبرة تستهدف التعديات على محطات الكهرباء بهضبة

كتبت- ندى الخولي:

عقب مشاركته في الاحتفال بالافتتاح الكامل لمستشفى جامعة عين شمس التخصصي بمدينة العبور، انتقل الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومعه خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، لتفقد أعمال تنفيذ 4751 وحدة سكنية، و144 وحدة ضيافة أستوديو، و84 محلاً، و75 مكتباً إدارياً، بمشروع "المحروسة 1و2"، بمدينة النهضة حي السلام ثان.

وقال مدبولي، إن المشروع في مراحل التشطيبات النهائية، ويخدم نحو 24 ألف نسمة، من سكان منطقة أبو رجيلة بترعة الطوارئ، والتى تُعد من المناطق العشوائية غير الآمنة، المصنفة تحت درجة الخطورة الثانية "سكن غير ملائم"، حيث إن مبانيها من العشش والمبانى المتهالكة بدون ترخيص، ويعيش سكانها حالة معيشية صعبة بسبب وجود ترعة لمياه الصرف الصحى، كانت تستخدم فيما سبق كترعة للطوارئ.

وشدد الوزير، حسب بيان للوزارة اليوم الإثنين، على شركات المقاولات الثماني العاملة بالمشروع، سرعة الانتهاء من كامل المشروع، لتسكين أهالينا قاطني المناطق غير الآمنة، مؤكداً أن هناك متابعة مستمرة من الرئيس عبدالفتاح لكافة مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة.

 

كما أكد مدبولي، على ضرورة الانتهاء من المباني الخدمية بالمشروع، حيث تم تخصيص أراض للمدارس والمراكز الطبية، ومراكز الشباب، والأسواق التجارية، ومراكز التدريب، وغيرها من الخدمات، كما من المقرر تخصيص عمارتين بالمشروع للمرأة المعيلة.​

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