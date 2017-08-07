الأربعاء.. "عبد العال" يترأس لجنة مناقش دكتوراة في جامعة المنصورة

كتب- أحمد علي:

يترأس الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لجنة المناقشة والحكم فى رسالة دكتوراة بجامعة المنصورة، يشرف عليها الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، وذلك يوم الأربعاء المقبل.

ويأتى عنوان الرسالة التى قامت بإعدادها الباحثة بسمة محمد أمين المدرس المساعد بقسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنصورة، (القرائن فى القانون الادارى) " دراسة مقارنة"

ويشارك فى اللجنة الدكتور شريف خاطر أستاذ القانون العام وعميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة، عضوا بلجنة المناقشة، بالاضافة إلى عدد من أساتذة القانون بالكلية، وذلك بقاعة عبد الرزاق السنهورى بجامعة المنصورة. ​