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ماذا يحدث عند تناول الكثير من الزنجبيل بدون إضافة القرفة؟

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مصراوي Masrawy

ماذا يحدث عند تناول الكثير من الزنجبيل بدون إضافة القرفة؟

02:53 م الإثنين 07 أغسطس 2017

ماذا يحدث عند تناول الكثير من الزنجبيل بدون إضافة القرفة؟

ماذا-يحدث-عند-تناول-الكثير-من-الزنجبيل؟

كتبت- ميرا ماهر:

الزنجبيل بمثابة الحل السحري الذي تلجأ اليه العديد من السيدات يومياً للحصول على قوام رشيق،لما به من مواد تساعد على حرق بشكل كبير، كما يكثر استخدامه مع الطعام وأحياناً كدواء لبعض الأمراض، ولكن هل المواظبة على تناوله له آثار جانبية؟ .

ذكر موقع " livestrong" أن الزنجبيل يمكن أن يسبب بعض الآثار الجانبية، وذلك إذا تم تناوله بجرعات كبيرة، ووفقاً لمركز جامعة "ميريلاند" الطبية، فإن تناول الكثير منه  يمكن أن يسبب حرقة المعدة واضطرابها والإسهال وتهيج الفم ، والانتفاخ والغازات والغثيان. ويمكن التقليل من بعض هذه الآثار الجانبية باستخدام المكملات الغذائية في شكل كبسولات.

كما أن تناول جرعات كبيرة من الزنجبيل قد يسبب النعاس، كما أنه يمكن أن يزيد من خطر النزيف، إضافةً إلى أنه قد يقلل أيضاً من نسبة السكر في الدم، والتي يمكن أن تسبب مشاكل لمرض السكري أو نقص السكر في الدم، علاوةً على أن الإكثار من تناول الزنجبيل يسبب تسارع في نبضات القلب.

وقال الدكتور رامي أحمد "استشاري التغذية العلاجية" أن للجنزبيل القابلية في رفع معدل الضغط بصورة كبير، وبالتالي يجب على مرضى الضغط توخي الحذر وعدم تناول أكثر من نصف ملعقة صغيرة فقط منه مع القرفة لتفادي الأعراض الجانبية له.

كما أكد "أحمد" على أن الزنجبيل يزيد من سيولة الدم، ويساعد في التهاب الجدار الداخلي للمعدة ويزيد من أعراض القولون العصبي لمرضاه في حالة تناول جرعات كبيرة منه.

 

 

 

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مصراوي Masrawy

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