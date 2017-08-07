بعيداً عن "الفوتوشوب" والدعاية.. حقيقة صور أجمل الأماكن السياحية

كتبت- هاجر حاتم:

عادًة ما تبدو صور بعض الأماكن السياحية الشهيرة وكأنها مثالية لا يشوبها أى مظهر قبيح، إلا ان بعض السياح عكسوا صورة لنفس الاماكن السياحية تظهر عكس ذلك، نستعرضها لكم في هذا الألبوم وفقًا لما ذكره موقع bright side.

على سبيل المثال صورة أبو الهول في أهرامات الجيزة، التي عادًة ما تعكس هدوء المكان، ومدى اقتراب أبو الهول من الأهرامات، في حين عكست صورة التقطها أحد السائحين كم المسافة التي سيضطرون مشيها في الصحراء بسبب بعد المسافة بين الاهرامات وأبو الهول، بالإضافة إلى مدى الزحام وارتفاع حرارة الجو في المزار السياحي.

كما عكست صورة منطقة "ترولونجا" أحد المناظر الطبيعية الخلابة في النرويج، انطباع مختلف عن الصور السياحية المتداولة عن المنطقة، حيث ظهر في الصور مدى الازدحام الشديد.

وكذلك عكست صورة البيت الأبيض في واشنطن حقيقة مختلفة عن المتداولة عن شكل البيت الأبيض الفخم مع ألوان السماء، حيث ظهر في الصورة البيت الابيض وحوله زحام شديد.