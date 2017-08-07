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تعانين من الرؤوس السوداء..اختاري مستحضرات التجميل بتلك الطريقة

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مصراوي Masrawy

تعانين من الرؤوس السوداء..اختاري مستحضرات التجميل بتلك الطريقة

11:48 ص الإثنين 07 أغسطس 2017

تعانين من الرؤوس السوداء..اختاري مستحضرات التجميل بتلك الطريقة

استخدمي مستحضرات التجميل هذه للتغلب على الرؤوس ال

 (د ب أ)

أوصت خبيرة التجميل الألمانية بيرجيت هوبر المرأة، التي تعاني من الرؤوس السوداء، باستعمال مستحضرات التجميل المدون على عبوتها عبارة "Non-Comedogenic".

وأوضحت هوبر أن هذه العبارة تعني أن مستحضرات التجميل لا تحتوي على مواد فعالة تتسبب في انسداد مسام البشرة، وبالتالي لا تتسبب في ظهور الرؤوس السوداء.

يُشار إلى أن الرؤوس السوداء تنشأ بسبب زيادة إفرازات دهون البشرة، حيث تتكدس تراكمات من والخلايا المتقرنة الميتة وتُعيق تصريف إفرازات الغدد الدهنية.

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مصراوي Masrawy

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