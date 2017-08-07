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ما السر وراء وجود "خطين حمر" لقمصان الزمالك؟..تعرف على قصص ألوان الأندية

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مصراوي Masrawy

ما السر وراء وجود "خطين حمر" لقمصان ؟..تعرف على قصص ألوان الأندية

11:41 ص الإثنين 07 أغسطس 2017

حكاية كل تي شيرت لاندية

كتبت- هدير غيث:
هل فكرت يوماً لماذا يرتدي اللون الأهلى اللون الأحمر، بينما يرتدي الزمالك فانلة بيضاء "خطين" باللون الأحمر؟ ولماذا يرتدي الإسماعيلي اللون الأصفر.
لم يكن الأمر عشوائيا، فهناك الكثير من القصص والروايات، التي تشرح سر لون ناديك المفضل.
مصراوي يستعرض في هذا التقرير، أشهر الحكايات والطرائف عن ألوان أندية مصر.

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