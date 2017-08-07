أخبار عاجلة

التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

بالفيديو.. برج إيفل يتزين بألوان "سان جيرمان" احتفالا بـ "نيمار"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

.. برج إيفل يتزين بألوان "سان جيرمان" احتفالا بـ "نيمار"

11:15 ص الإثنين 07 أغسطس 2017

بالفيديو.. برج إيفل يتزين بألوان "سان جيرمان" احتف

كتبت- مصراوي

تزين برج إيفل الشهير بالعاصمة الفرنسية باريس، بألوان فريق سان جيرمان، احتفالًا بانضمام النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، إلى صفوفه في أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم.

وتم كتابة عبارة " أهلا وسهلا بك نيمار" باللغة الفرنسية على شاشة عريضة ملونة أسفل البرج، وفقًا لما ذكره موقع روسيا اليوم.

وتم تقديم نيمار، الذي بلغت صفقة انتقاله إلى باريس سان جيرمان 222 مليون يورو في ملعب حديقة الأمراء، وذلك عشية مباراة الفريق الباريسي ضد ضيفه إميان (2-0)، في افتتاح مباريات الجولة الأولى من الدوري الفرنسي.

ولم يشارك نيمار مع اللاعبين في مباراته الافتتاحية، لعدم حصوله بعد على بطاقة الانتقال من فريقه السابق برشلونة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • هكذا تصرفت فرنسا بعد اقدام 200 الف مواطن على الانتحار سنويا

    هو وهي

  • شركة ذكاء اصطناعي فرنسية تنجح في تقديم فرشاة أسنان

    هو وهي

إعلان

82614df730.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو: القبض على المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة

بالفيديو: القبض على المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة

بالفيديو- 5 دقائق يومياً كافية للحصول على جسم بلا ترهلات

بالفيديو- 5 دقائق يومياً كافية للحصول على جسم بلا ترهلات

بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون"

بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون"

بالفيديو: نهاية مؤلمة لفتاة طلبت يد حبيبها في الشارع

بالفيديو: نهاية مؤلمة لفتاة طلبت يد حبيبها في الشارع