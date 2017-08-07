بالفيديو.. برج إيفل يتزين بألوان "سان جيرمان" احتفالا بـ "نيمار"

كتبت- مصراوي

تزين برج إيفل الشهير بالعاصمة الفرنسية باريس، بألوان فريق سان جيرمان، احتفالًا بانضمام النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، إلى صفوفه في أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم.

وتم كتابة عبارة " أهلا وسهلا بك نيمار" باللغة الفرنسية على شاشة عريضة ملونة أسفل البرج، وفقًا لما ذكره موقع روسيا اليوم.

وتم تقديم نيمار، الذي بلغت صفقة انتقاله إلى باريس سان جيرمان 222 مليون يورو في ملعب حديقة الأمراء، وذلك عشية مباراة الفريق الباريسي ضد ضيفه إميان (2-0)، في افتتاح مباريات الجولة الأولى من الدوري الفرنسي.

ولم يشارك نيمار مع اللاعبين في مباراته الافتتاحية، لعدم حصوله بعد على بطاقة الانتقال من فريقه السابق برشلونة.