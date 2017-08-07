«التمثيل وزيادة التبديلات».. ثورة جديدة في قوانين المسابقات الإنجليزية

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أيام قليلة تفصلنا عن بداية الموسم الجديد 2017- 2018 في دوري الدرجة الأولى الإنجليزية، والذي من المنتظر أن يشهد تنافس كبير بين الأندية بعد التدعيمات الجديدة في الميركاتو الحالي من أجل التتويج باللقب والصعود للبريميرليج.

ولن تتوقف الإثارة عند حد اللاعبين والأندية، بل ستصل إلى ظهور مجموعة من القوانين الجديدة التي سيتم تطبيقها للمرة الأولى واستعرضها موقع «سكاي سبورت» في السطور التالية كالأتي:

1- التمثيل

سيواجه اللاعبون الذين يدعون السقوط عقوبات جديدة الموسم المقبل، وفقًا للاجتماع الذي عقده الاتحاد الإنجليزي في شهر مايو الماضي، حيث سيعاقب أي لاعب يدعي التمثيل بعقوبة الإيقاف لمدة مباراتين.

كما سيحق للاتحاد الإنجليزي رفع الكروت الصفراء أو الحمراء عن أي لاعب تحصل عليها بسبب تمثيل لاعب آخر، كما سيعاقب أي لاعب يدعي الإصابة أيضًا من أجل تضييع الوقت.

وستشكل لجنة كل يوم إثنين تتألف من حكم سابق ومدرب سابق ولاعب سابق لمراجعة مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات الجولة لإتخاذ القرار بشأن ما إذا كان اللاعب يدعي الإصابة ويستحق الإيقاف لمدة مباراتين أم لا.

2- الفرق الضعيفة

لم يتم وضع قانون خاص لتلك الحالة، إلا أن الاتحاد الإنجليزي يعمل بقوة لوضع قانون خاص لتنظيم هذا الأمر الذي يتعلق بالفرق التي تعتمد على اللاعبين الشباب وإراحة النجوم في المباريات الأخيرة من الموسم بعد ضمان اللقب أو عدم قدرتهم على المنافسة، وذلك كما فعل فريق هدرسفيلد الموسم الماضي عندما ضمن المشاركة في المباريات التأهيلية للدوري الإنجليزي وأجرى 10 تغييرات كاملة في التشكيل الأساسي قبل مباراة برمنجهام ليخسر المباراة ويتفادي برمنجهام الهبوط بفارق نقطتين فقط، ومن المنتظر أن يتم وضع القانون الشهر المقبل.

3- ركلات الترجيح بشكلها الجديد

سيتم الاعتماد على ركلات الترجيح بنظامها الجديد المشابه لشوط كسر التعادل في لعبة التنس، حيث ينفذ الفريق أ أول ركلة ومن ثم ينفذ الفريق ب ركليتن ومن ثم ينفذ فريق أ ركلتين وهكذا لضمان عدم حصول أي فريق على أفضلية نفسية على الأخر خلال ركلات الترجيح.

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وسيتم تطبيق ركلات الترجيح بشكلها الجديد في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية والمباريات التأهيلية للبريميرليج إلى كأس "EFL" والذي يشارك فيه أندية الدرجة الأولى والثانية في إنجلترا.

4- تعدد التبديلات

طالبت العديد من الأندية الاتحاد الإنجليزي برفع عدد التبديلات في المباراة الواحدة من 3 لاعبين إلى 5 لاعبين، ولم يتم الموافقة على هذا الطلب حتى الآن حيث تتم مناقشته قبل الموافقة على تطبيقه من عدمه الشهر المقبل.

ويحق لأندية الدرجة الأولى إدراج 7 لاعبين على مقاعد البدلاء في كل مباراة مثل البريميرليج، وطالب بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الموسم الماضي بزيادة عدد التبديلات في المباراة ليس في إنجلترا وحسب بل في جميع المسابقات حول العالم، حتى لا يتم قتل بعض اللاعبين، مشيرًا إلى أن المنظمة الكروية تعتمد على الكم وليس على الجودة، فهناك لاعبين لا يحصلون على الراحة ويعانون من ضغوطات كبيرة بسبب مشاركتهم في العديد من المباريات والبطولات.

وأوضح جوارديولا، أنه عند زيادة عدد التبديلات إلى 4 أو 5 أو 6 تبديلات، فسيشارك جميع اللاعبين في المباريات وسيكون بمقدور المدربين الاعتماد على أكثر من خطة خلال المباراة الواحدة.

5- المزيد من اختبارات المنشطات

أعلن الاتحاد الإنجليزي عن زيادة ملحوظة في عدد اختبارات المنشطات التي سجرى على اللاعبين الموسم المقبل حيث سيصل عددها إلى 5 ألاف اختبار بدلًا من 3 آلاف اختبار الموسم الماضي.

وسيتك إجراء تلك الاختبارات على جميع اللاعبين الذين يشاركون في المباريات بصورة دائمة دون تحديد ميعاد أو مكان، حيبث من الممكن إجراءها أثناء المباريات أو في التدريبات أو حتى في منازل اللاعبين.

6- اختبارات الملاك

تظاهر مشجعو ناديي ليتون أورينت وشارلتون للإعراب عن غضبهم الشديد من ملاك الناديين، وبدوره أكد الاتحاد الإنجليزي بأنه سينظر في القوانين واللوائح الخاصة التي تحكم امتلاك أي شخص للأندية ومدي صالحيتهم لتملك الأندية الإنجليزية.