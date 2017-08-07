منى منير: رسائل السيسي في عيد العلم تحمل الكثير لتحفيز الشباب

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أشادت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، بكلمة الرئيس السيسي في عيد العلم، موضحة أنها حملت الكثير من الرسائل التي تدل على اهتمامه بالشباب من العلماء.

كما أشادت منير، اليوم الإثنين، بقرار الرئيس بإنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ من الشباب والنشء، يشارك فيه القطاع الخاص والمجتمع المدني بجزء من موازنتهم المخصصة للمسئولية المجتمعية.

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وقالت إن قرار إنشاء المدينة المصرية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بالعاصمة الإدارية الجديدة يدل على مشاركة الشباب في صناعة المستقبل، بوجودهم في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضحت أن الرئيس حينما تولى المسئولية حرص على الفور بالالتقاء بشباب المبتكرين، ثم بأعضاء أكاديمية الشباب المصرية للعلوم، وهذه مؤشرات هامة تدل على أنه حريص على أن يشارك الشباب في صناعة القرار السياسي. وأن لهم دورا هاما ومستقبليا، متمثلا فى قيادتهم البلاد واستكمال مسيرة التنمية.