مصطفى مدبولي: 28 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعى بمدينة العبور

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على هامش زيارته اليوم لمدينة العبور، للمشاركة فى افتتاح مستشفى جامعة عين شمس التخصصي، أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك عدداً كبيراً من المشروعات الخدمية والتنموية المختلفة التي يجري تنفيذها بمدينة العبور، قائلاً: في مشروع الإسكان الاجتماعي، يوجد 28024 وحدة سكنية، تم الانتهاء من تنفيذ 2968 وحدة منها، ويجري تنفيذ 25056 وحدة أخري، إضافة إلى الخدمات المختلفة التى يحتاجها سكان هذه الوحدات.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: يجري تنفيذ عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمدينة، وبعضها في مراحل الانتهاء، ومنها: مشروع تخفيض منسوب المياه الأرضية بمنطقة التبة، لخدمة 35 ألف نسمة، بتكلفة 8 ملايين جنيه، ومشروع تخفيض منسوب المياه الأرضية بمنطقة بالحي السادس، بتكلفة 10 ملايين جنيه، لخدمة 30 ألف نسمة، ومشروع تدعيم شبكة الصرف الصحي بالامتداد الشمالي والمنطقة الصناعية، بتكلفة 5.7 مليون جنيه، وأعمال مرافق الإسكان المتوسط (مياه – صرف – طرق – رى) بالمنطقة الترفيهية، بتكلفة 18.45 مليون جنيه.

وأضاف المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور: في مجال الكهرباء والتليفونات، يجري تنفيذ عدد من المشروعات معظمها في مراحل الانتهاء، وتشمل: شبكة كهرباء مركز المدينة، وشبكة كهرباء الإسكان القومى بالترفيهية والاسكان العائلى 8، وشبكة كهرباء الصناعية ب و ج، وشبكة كهرباء الإسكان القومى بالحى الثامن، وشبكة كهرباء الحى الرابع وامتداده، وتغذية منطقة الأراضى بجوار جمعية عرابى، وشبكة كهرباء مركز الحى الخامس، وشبكة كهرباء مركز الحى السادس، والتغذية الرئيسية للإسكان المتوسط، وأعمال التغذية الكهربائية النمطية لموزعات العبور مرحلة 2، وشبكة تليفونات الإسكان المتوسط 89 عمارة، وشبكة تليفونات الإسكان الاجتماعى 12عمارة، والتغذية الرئيسية وأعمال الشبكة الفرعية بقطع أراضى الفيلات، وشبكة تليفونات الإسكان الاجتماعى 24 عمارة.

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وأشار المهندس أحمد عمران إلى أنه بالنسبة للمشروعات الخدمية، فقد تم الانتهاء من مركز طبي بالحى الثانى محلية 2، ويجري إنهاء وتنفيذ: مدرسة تعليم اساسى بامتداد الشباب 70م، ومدرسة تجريبية بمركز الحى الرابع، ومدرسة تجريبية بمركز المدينة، وحضانتين بالإسكان الاجتماعى2600 فدان، ومركز طبى بمركز خدمات العائلى 7، ومركز طبى بالحى الثانى محلية 34، ومركزين طبيين بالإسكان الاجتماعى 2600 فدان، ووحدة إسعاف بمدخل المنطقة الصناعية أ، و3 ملاعب مفتوحة بالأحياء (الأول والترفيهى والسادس)، ومركز شباب بالحى الثالث، وقسم شرطة بالحى التاسع، وسوق اليوم الواحد بمركز الحى الأول، وموقف سيارات أجرة بإسكان الشباب 70م، وموقف الأتوبيس الاقليمى بالمنطقة الترفيهية، و13 مركزاً تجارية بالإسكان الاجتماعى 2600 فدان.