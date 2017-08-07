الصادرات المصرية إلى تونس ترتفع إلى 119 مليون دولار

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قال أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري، إن الصادرات المصرية للسوق التونسية خلال النصف الأول من العام الجاري حققت زيادة قدرها 29%، حيث بلغت 119,2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بما قيمته 92,4 خلال النصف الأول من العام الماضي، كما تراجعت الواردات المصرية من السوق التونسية خلال نفس الفترة بنسبة بلغت 14,6%، حيث بلغت ما قيمته 21 مليون دولار مقابل 24,6 خلال النصف الأول من عام 2016.

وأوضح وكيل أول وزارة التجارة والصناعة أن الزيادة الملموسة في الصادرات المصرية للأسواق التونسية نتجت عن زيادة صادرات عدد كبير من بنود الصادرات المصرية لتونس خلال النصف الأول من العام الحالي، مشيرًا إلى أن أهم بنود الصادرات التي حققت معدلات ارتفاع تضمنت الحديد والصلب والمواد الغذائية والزجاج ومصنوعاته.

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وأضاف عنتر أن المصنوعات السكرية دخلت للمرة الأولى ضمن قائمة أهم عشرة صادرات مصرية إلى تونس خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث ارتفعت قيمة صادراتها بنسبة 24%، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2016.