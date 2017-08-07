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الزراعة: لا أزمة في توفير الأسمدة (فيديو)

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الزراعة: لا أزمة في توفير الأسمدة (فيديو) الزراعة: لا أزمة في توفير الأسمدة (فيديو)

التحرير

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 قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، حامد عبد الدايم، إنه لا توجد محافظة واحدة تعاني من أزمة توفير الأسمدة الزراعية، مؤكدًا أن تعمل الآن بنظام الزراعة الحرة، وليس من حق الوزارة إجبار الفلاح على زراعة محصول معين.

وأضاف عبد الدايم، خلال لقائه، اليوم الإثنين، مع برنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن السعر الاسترشادي الذي حددته الوزارة لشراء محصول القطن من الفلاح هو سعر ضمان، أي أن الدولة ستكون ملتزمة بشراء المحصول في حالة انخفاض سعره العالمي عن السعر المحدد، موضحا: «أما في حالة ارتفاع سعر القطن في السوق الحر عن سعر الضمان، فالفلاح له مطلق الحرية في بيع محصوله لأي جهة».

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وذكر أن الوزارة كانت تعمل على ضم الفلاحين لمنظومة التأمين الصحي، لكن تم إرجاء الأمر لأنه على ما يبدو سيكون هناك تأمين صحي شامل لكل مواطن بالدولة.

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التحرير

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