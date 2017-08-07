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الزراعة: الأسماك المصرية آمنة وخالية من الأمراض (فيديو)

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الزراعة: الأسماك المصرية آمنة وخالية من الأمراض (فيديو) الزراعة: الأسماك المصرية آمنة وخالية من الأمراض (فيديو)

التحرير

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قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إن الأسماك المصرية آمنة وخالية من الأمراض، مضيفة: «على الشركات الراغبة في تصدير المنتجات للخارج أن تلتزم بالاشتراطات التي تحددها الدول المستوردة».

وذكرت محرز، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الإثنين، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على فضائية «»: « وضعت اشتراطات لاستيراد الأسماك من وعلى الشركات اتباعها، كما أننا لا نصدر الأسماك للدول العربية فقط، هناك أيضًا 18 شركة مصرية تصدر إلى الاتحاد الأوروبي».

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وتابعت: «مصر مش عايزة تصدر الأسماك للخارج، خاصة البلطي والبوري، ولذلك فرضت رسوم تصدير 12 ألف جنيه على الطن».

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التحرير

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