الزراعة: الأسماك المصرية آمنة وخالية من الأمراض (فيديو)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إن الأسماك المصرية آمنة وخالية من الأمراض، مضيفة: «على الشركات الراغبة في تصدير المنتجات للخارج أن تلتزم بالاشتراطات التي تحددها الدول المستوردة».

وذكرت محرز، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الإثنين، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على فضائية «dmc»: «السعودية وضعت اشتراطات لاستيراد الأسماك من مصر وعلى الشركات اتباعها، كما أننا لا نصدر الأسماك للدول العربية فقط، هناك أيضًا 18 شركة مصرية تصدر إلى الاتحاد الأوروبي».

شاهد أيضا

وتابعت: «مصر مش عايزة تصدر الأسماك للخارج، خاصة البلطي والبوري، ولذلك الحكومة فرضت رسوم تصدير 12 ألف جنيه على الطن».