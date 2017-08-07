عودة حركة الملاحة النهرية بالأقصر بعد السيطرة على "الجزر المنفصلة" بالنيل

الأقصر – محمد محروس:

قال مصدر بديوان عام محافظة الأقصر، اليوم الاثنين، إن حركة الملاحة النهرية عادت بعد السيطرة علي الجزرة الثلاث المنفصلة والتي جرفتها المياه شمالا وتسببت في وقف الملاحة النهرية لعدة ساعات.

وقال المهندس بدوى سيد محمود، مدير إدارة حماية النيل بالأقصر أن الجزء الأكبر من الجزر المنفصلة بنهر النيل حجزه كوبري البغدادي جنوب المحافظة ويجري التعامل معه بواسطة معدات الإدارة.

وأضاف مدير حماية النيل بالأقصر في تصريحات له:"أما الجزأين المتبقيتين فتحركا شمالا حتي وصلا إلي مدينة قوص بمحافظة قنا وتم التعامل معهما بمعدات مصنع سكر قوص حيث تم رفعهما من مجري النهر إلي الضفة الشرقية".

وكان محمد بدر، محافظ الأقصر، قرر في الساعات الأولي من صباح اليوم الاثنين وقف حركة الملاحة النهرية، ومنع اي مراكب سياحية او معديات اهلية او لانشات خاصة من الإبحار في نهر النيل بالمحافظة، وذلك لحين الانتهاء من تفتيت ٣ جزر انفصلت من جزيرة العديسات جنوب المحافظة واتجهت مع التيار المائي نحو الشمال.

وتبين أن ٣ جزر تبلغ مساحة الأولى ٥٠ متر × ٧٠ متر بينما تبلغ الاخرتين ٢.١٠ متر × ١٠ متر.

ووجه المحافظ، السكرتير العام اللواء حاتم زين العابدين، بتكليف كلا من المهندس بدوي السيد مدير حماية النيل و المهندس صالح بغدادي مدير مديرية الري، بسرعة تفتيت الجزر وانتشالها من نهل النيل.