رئيس "خدمات السكة الحديد": زيادة إيرادات الشركة 238 مليون جنيه

كتب- عبد الله قدري:

ترأس الدكتور هشام عرفات وزير النقل اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية لشركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة حيث تم اقرار الميزانية السنوية وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والقوائم المالية للشركة وذلك بحضور اللواء رفعت حتاته رئيس مجلس إدراة الشركة وأعضاء الجمعية العامة ومجلس الإدارة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.

استعرض الوزير نشاط الشركة من خلال عرض تقارير مصورة عن مستوي النظافة في المحطات والقطارات، وأكد وزير النقل على أهمية تطوير منظومة النظافة وإدخال أساليب جديدة في المتابعة والمراقبة والمحاسبة واستحداث برامج لجدولة أعمال النظافة في القطارات والمحطات علي مستوي الجمهورية ،كما تم استعراض جهود الشركة في إنشاء وحدة لانتاج منظفات خاصة بالشركة بدلا من الاعتماد على الشراء الخارجي وبدورها حققت وفرا ماليا مقداره ٢ مليون جنيه كما قامت الشركة بالاعتماد على كوادرها الفنية لإصلاح المعدات والسيارات والمغاسل والتوسع فى إنشاء المخازن بالشركة.

وأشار رئيس شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة اللواء رفعت حتاتة، إلى زيادة إيرادات الشركة لتصل إلى ٢٣٨مليون جنيها بزيادة ١٠٠مليون عن العام السابق وتحقيق صافى ربح ١٢مليون جنيه بزيادة تصل إلى ٧٣% عن عام ٢٠١٥.

ووافقت الجمعية العمومية غير العادية على إضافة أنشطة الصيانة والأعمال المدنية للشركة بما يفيد الهيئة القومية لسكك حديد مصر وغيرها من الهيئات أو الشركات، وكذلك الموافقة على تغيير مقر الشركة ليصبح مكان تواجدها في منطقة ورش الفرز للسكك الحديدية بالشرابية مع الاحتفاظ باسم الشركة المتداول بين الجهات الرسمية.​