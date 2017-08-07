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المحرصاوي: الأزهر يدعم القيادة السياسية للنهوض بالوطن والمواطن

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مصراوي Masrawy

المحرصاوي: الأزهر يدعم القيادة السياسية للنهوض بالوطن والمواطن

01:51 م الإثنين 07 أغسطس 2017

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، إن الأزهر الشريف جامعا وجامعة برئاسة الإمام الأكبر، تؤكد دعمها للقيادة السياسية فى سبيل الارتقاء والنهوض بالوطن والمواطن.

وأوضح المحرصاوى على هامش زيارة وفد طلابى من جامعة الأزهر للعاصمة الإدارية الجديدة اليوم الاثنين، أن الجامعة سباقة فى دعمها لكل توجهات الدولة التنموية، وزار وفد منها قناة السويس الجديدة عام 2014.

وأشار إلى أن الأزهر كانت الجامعة الوحيدة التى قدمت دراسات عملية وأبحاث علمية من أجل تنمية محور قناة السويس خلال انعقاد مجلس الجامعة هناك فى عام 2015.

وأضاف أن جامعة الأزهر ستظل تبارك وتؤيد وتؤازر استراتيجية 2020 2030 من أجل توفير حياة كريمة للأجيال القادمة.

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مصراوي Masrawy

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