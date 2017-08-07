الرئيس الأمريكي: قاعدة ترامب أكبر وأقوى بكثير

مصراوي Masrawy

تبت – منن المشري:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، إن قاعدته الانتخابية "أكبر بكثير وأقوى من أي وقت مضى"، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي الأمريكية إلى تدني شعبية الرئيس الجمهوري لمستويات غير مسبوقة.

وكتب ترامب على تويتر يقول "قاعدة ترامب هي أكبر بكثير وأقوى من أي وقت مضى (على الرغم من بعض أخبار الاستطلاع الوهمية).. انظروا إلى الحشود في بن، أيوا، أوهايو وغرب فيرجينيا."

وتابع الملياردير النيويوركي أن "حقيقة أن الأخبار المزيفة لقضة التدخل الروسي، ومستويات البورصة القياسية، وأمن الحدود وقوة الجيش والوظائف واختيار (قضاة) المحكمة العليا والحماسة الاقتصادية ورفع القيود، وأكثر كثيرا من ذلك، دفع قاعدة ترامب إلى الاقتراب والترابط أكثر."

وقال "لن نتغير أبدا!".



وكتب في تغريدة رابعة "من الصعب تصديق ذلك، مع الأخبار المزيفة على مدار الساعة على سي إن إن، ايه بي سي، ان بي سي، سي بي اس، نيويورك تايمز ووابو، قاعدة ترامب باتت أقوى!."

وتحدثت تقارير صحيفة عن أن ترامب يسعى إلى حشد أنصاره أكثر لحماية رئاسته المهددة جراء التحقيق المتشعب في التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية التي جاءت به على رأس البيت الأبيض.

جاءت ذلك بعد تقارير صحفية عن تشكيل المدعي الخاص روبرت مولر هيئة محلفين كبرى مخولة توجيه اتهامات في إطار تحقيقه في احتمالية وجود تواطؤ بين حملة ترامب الانتخابية وروسيا.

وينفي ترامب وروسيا أي تدخل في الانتخابات الرئاسية التي خسرتها المرشحة الديمقراطية هيلاري كلنتون لصالح ترامب.