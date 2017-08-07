فرج عامر: رغم اختلافي معه أرفض الاعتداء على "نورالدين.. ويجب رد كرامته

الإسكندرية – محمد البدري:

أعلن المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، اليوم الاثنين، تضامنه مع الحكم الدولي المصري إبراهيم نور الدين الذي تعرض للاعتداء من جماهير الفيصلي الأردني إثر المباراة التي خسرها الأخير أمام الترجي التونسي في نهائي البطولة العربية.

ونشر "عامر" تصريحًا عبر صفحته الرسمية قال فيه "بالرغم من غضبي الشديد مما فعلة الحكم الدولي إبراهيم نور الدين مع سموحة في مباراة المصري الأخيرة من احتساب ضربة جزاء مستفزة وعلى غير أساس أدت إلى تعادل الفريقين إلا أني حزين جدا علي الاعتداء علي حكم مصري في نهائي البطولة العربية و لا أقبل ذلك."

وأضاف رئيس نادي سموحة "يجب على الاتحاد العربي لكرة القدم أن يرد للحكم المصري كرامته ويعاقب الخارجين على أبسط القواعد الرياضية اشد العقاب."

وتابع "إن إبراهيم نور الدين مظلوم في احتساب الهدف الأوفسايد في مباراة الفيصلي والترجي لأن الخطأ هو خطأ المساعد الذي اكتفي بالفرجة علي مهزلة الاعتداء على الحكم بعد المباراة."

كان حطم جماهير الفيصلي مقاعد ومدرجات بستاد الإسكندرية الرياضي واعتدوا على الحكم المصري إبراهيم نور الدين، مساء أمس الأحد، بعد استقبال فريقهم لهدف ثالث من فريق الترجي الذي توج بلقب البطولة العربية للأندية، وألقى أمن الإسكندرية القبض على 39 منهم للتحقيق معهم.