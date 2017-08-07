بالصور.. يحيى الفخراني يطلب إزالة عقاره المجاور للمنزل المنهار في المنصورة الدقهلية - رامي القناوي:

الدقهلية - رامي القناوي:

تقدم الفنان يحيى الفخراني، اليوم الإثنين، بطلب رسمي إلى حي غرب المنصورة بمحافظة الدقهلية، بإزالة أحد العقارات القديمة، التي يمتلكها بمدينة المنصورة والمؤهولة بالسكان، خشية انهياره، لوقوعه خلف المنزل المنهار بشارع بسيم.

واستقبلت منال عطية، رئيس حي غرب المنصورة، الفنان يحيى الفخراني، الذي حضر إلى مكتبها بديوان عام الحي، لمتابعة تنفيذ قرار إزالة العقار الخاص به.

وقالت "عطية" إن "الفخرانى" يمتلك عقارًا قديمًا بنفس منطقة العقار المنكوب، والصادر له قرار إزالة برقم 6/5 /89 لسنة 2006، ورغم صدور هذا القرار منذ عدة سنوات، لم يتقدم بطلب رخصة هدم، إلا عقب كارثة العقار المنهار، حتى لا تتكرر نفس المأساة مع العقار الذي يخصه.

وأشار "الفخراني"، إلى أن كارثة العقار المنهار هي ما دفعته لاتخاذ ما يتناسب مع العقار الذي يملكه، حتى لا تتكرر المأساة مع مواطنين آخرين بمدينة المنصورة، لاستكمال باقى الإجراءات القانونية الخاصة بإزالة العقار.

يشار إلى أن الفنان يحي الفخراني، أحد أبناء مدينة المنصورة، واختاره الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، ضمن أعضاء المجحلس الاستشاري للمحافظة، والذي يضم عددًا كبيرًا من الوزراء والمحافظين السابقين وأساتذة الجامعات.