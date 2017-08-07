بالصور.. وزير القوى العاملة يتفقد 58 مصنعًا للشباب في بورسعيد

بورسعيد – طارق الرفاعي:

تفقد محمد سعفان، وزير القوي العاملة، يرافقه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، 58 مصنعًا بالمنطقة الصناعية جنوبي محافظة بورسعيد مؤجرة لـ128 شابًا.

وقال محافظ بورسعيد إنهم خصصوا 58 مصنعًا للشباب بالمنطقة الصناعية جنوب المدينة، بإيجار يبلغ ألف و168 جنيهًا شهريًا، موضحًا أنه تقدم للمسابقة ألف و412 متقدمًا، وحضر المقابلة منهم 827 متقدمًا، وقُبل 429 بنسبة 52%، مشيرًا إلى تخصيص 37 مصنعًا لصناعات الملابس الجاهزة وزعت على 81 شاب "54 ذكور، و27 آناث".

وأضاف محافظ بورسعيد أنه جرى تخصيص 10 مصانع لصناعات الجلود وزعت على 20 شابًا "17 ذكور، و3 آناث"، و8 مصانع لصناعات البلاستيك وزعت على 20 شابًا "15 ذكور، و5 آناث"، و3 مصانع لصناعات الكرتون وزعت على 7 شباب "6 ذكور، وسيدة واحدة".

وأشار المحافظ إلى أن اجمالي الشباب المستفيدين من المشروعات بلغ 128 شابًا متوسط أعمارهم من 30 إلى 35 عامًا، معظمهم من الشباب الذين بدأوا حياتهم العملية كعمال بمصانع، وتطوروا باجتهادهم حتى أصبحوا مستثمرين صغار.

وأوضح المحافظ أن تكلفة إنشاء المصانع تجاوزت الـ20 مليون جنيه، بسعر بلغ 344 ألف و828 جنيهًا للمصنع الواحد، يدفع المستثمر منها 71 ألف و524، بالإضافة إلى 38 ألف و61 جنيهًا إيجار سنوي، بمعدل 3 آلاف و168 جنيه شهريًا للمصنع كامل المرافق بجانب كيان إداري وأمني وخدمي لمنطقة المصانع بالكامل.

كان وزير القوي العاملة، قد رفض تسليم عقود الملتقى الوظيفي للشباب، والذي نُظم خلال الشهر الماضي من قِبل مطرانية الأقباط الأرثوذوكس وجمعية المستثمرين بالمحافظة، إلى ذوي الاحتياجات الخاصة التي تنطبق عليهم نسبة الـ5%.

وطالب وزير القوى العاملة بتعديل المرتبات في العقود بعدما اكتشف أثناء توزيعه لها، في حضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن المرتب بالعقد 400 جنيه أجر أساسي بجانب 100 جنيه أجر متغير، ليصل إجمالي الراتب عقب استقطاع التأمينات والضرائب إلى قرابة 420 جنيه، كما سلّم 165 عقد عمل للشباب و125 فرصة تدريب، أعقبها جولة بعدد من مصانع الملابس الجاهزة بمنطقة الاستثمار.